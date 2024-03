Quantum Estate: Maffi e Bettanin pionieri dell'Abitare del futuro aprono le porte di Quantum 1

Nel panorama immobiliare, emergono di tanto in tanto realtà che non solo cercano di ridefinire lo standard dell'abitare ma aspirano a rivoluzionarlo completamente. Quantum si distingue come un faro di innovazione, guidando il settore verso orizzonti finora inesplorati. Con la missione di trasformare radicalmente il concetto di spazio abitativo, Quantum ha intrapreso un viaggio senza precedenti verso la creazione di ambienti che promuovano sostenibilità, tecnologia e benessere.

Fondato da Andrea Fernando Maffi e Stefano Bettanin, due visionari con una passione incrollabile per l'innovazione e il design sostenibile, Quantum si è rapidamente affermata come un punto di riferimento per chi cerca soluzioni abitative all'avanguardia. Maffi, con la sua expertise nel mercato immobiliare e della finanza alternativa con una profonda conoscenza del crowdfunding e founder di una delle principali piattaforme italiane, e Bettanin, con una profonda conoscenza della gestione di immobili e del property management, sia in Italia che all’estero grazie all’esperienza pluriennale negli Stati Uniti e in UK che gli ha permesso di studiare modelli innovativi di co-housing, co-living, student housing e applicarle al panorama nazionale, con un occhio al nuovo modo di viaggiare e di abitare, hanno unito le forze per creare non solo case, ma esperienze di vita.

Il loro ultimo successo professionale, Quantum 1, è l'epitome della loro visione: un progetto che va oltre la semplice costruzione, per diventare un manifesto di come potremmo vivere nel futuro. Situato nel cuore pulsante di Milano (a pochi passi dal nodo Bovisa-Politecnico), Quantum 1 rappresenta il culmine di anni di ricerca e sviluppo, unendo design, tecnologia all'avanguardia e principi di sostenibilità, servizi curati per l’ospite o inquilino che non vuole piu’ un posto letto, ma vuole vivere un’esperienza tout court, in un unico e innovativo concetto di ApartHotel Molecolare.

L'inaugurazione di Quantum 1, prevista per il 06 aprile, è più di un semplice evento: è un invito a scoprire una nuova dimensione dell'abitare, un nuovo concetto. "Attraverso Quantum 1, vogliamo dimostrare che è possibile vivere in spazi innovativi, con servizi ritagliati ad hoc in base alle proprie esigenze, attenti all’efficienza energetica e al massimo risparmio, senza scendere a compromessi con confort e qualità, anzi offrendo al contempo una qualità della vita senza precedenti”, afferma Andrea Ferdinando Maffi. Bettanin aggiunge: "Questo progetto è il frutto di una visione condivisa, di un futuro in cui l'abitare si adatta perfettamente alle esigenze individuali, promuovendo al contempo una comunità coesa e sostenibile: non ci limitiamo a fornire un posto letto, ma vogliamo far vivere un’experience”.

Quantum 1 è solo l’inizio, con piani per espandere ulteriormente una vision e influenzare positivamente il modo in cui viviamo, lavoriamo e interagiamo con i nostri ambienti, Quantum si impegna a essere in prima linea nell'innovazione immobiliare.

E sarà veramente interessante partecipare all'open day di Quantum 1 per sperimentare di persona questa nuova rivoluzione dell’abitare.

In conclusione, l'impegno di Quantum verso l'innovazione e la sostenibilità segna l'inizio di un nuovo capitolo nell'immobiliare. Maffi e Bettanin, con la loro visione e dedizione, stanno non solo costruendo spazi abitativi, ma stanno plasmando il futuro dell'abitare. E voi siete pronti per questa rivoluzione? https://quantumestate.it/

