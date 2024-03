Dalla Regione oltre 300 mila euro per la nuova sede della Polizia locale di Moncalieri

Una buona notizia per Moncalieri. Dalla Regione Piemonte sono in arrivo oltre 300 mila euro per il completamento della nuova sede della Polizia locale, che tra lo scorso dicembre e l'inizio del 2024 ha visto il trasferimento degli uffici del comando dal palazzo comunale a strada Revigliasco 5, dove un tempo c’era l’ex asilo Palloncino Blu.

Un intervento totale di 560 mila euro

Per amor di precisione, si tratta di un contributo di 332 mila euro provenienti dal Programma operativo complementare 2014-2020, che è stato approvato dal Cipess che ha assegnato al Piemonte oltre 31 milioni di euro.

Grazie a questi fondi si potrà finanziare il terzo lotto degli interventi, per opere aggiuntive e le finiture interne, che prevede una spesa totale di 560 mila euro, dei quali 228 mila di cofinanziamento comunale.

Cosa verrà realizzato con questi fondi

Verrà così allestita una moderna sala operativa, che sarà a disposizione anche della Protezione civile, alla creazione di spazi di archivio al piano interrato, alla sistemazione di aree esterne ed al completamento di tutti gli impianti. Per fare sì che la 'nuova casa' della Polizia locale sia una sede completa e all'avanguardia.