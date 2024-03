Quella casetta sull’albero in corso Vittorio e il sospetto che qualcuno ci viva abusivamente

In epoca di glamping e di experience nella natura incontaminata non sarebbe poi così strano vedere una casa sull’albero nel verde della metropoli torinese. Una proposta turistica per accontentare gli host più annoiati, che ormai hanno provato tutto, ma di certo non l’esperienza di passare una notte in un’abitazione costruita con materiali di recupero, sospesi a qualche metro di altezza, con vista sul Palazzo di Giustizia.



Una piccola casa fatta di lamiere e legno



Questa è la collocazione di una piccola dimora, realmente esistente, presente in Corso Vittorio Emanuele II, nei pressi del parchetto vicino alla fermata dei Flixbus, lì dove dovrebbe sorgere il supermercato Esselunga. La casa, frutto della segnalazione di un lettore, ovviamente, non è in affitto, né a disposizione per un soggiorno nel capoluogo piemontese. Non si conosce chi l’abbia costruita, ma da qualche tempo è presente in quest’area, nelle cui vicinanze si registra la presenza di senza fissa dimora.

"Lì ci vive una coppia"



Qualcuno sostiene di aver visto una coppia che qui si sarebbe stanziata, raggiungendo il casolare, realizzato con lamiere e pezzi di legno, salendoci ogni volta con una corda.

La smentita del Comune



La situazione è all’attenzione del Comune che, però, conferma come l’abitazione auto realizzata non sia occupata da nessuno. Questo nonostante siano stati effettuati diversi sopralluoghi. L’ultimo, in ordine di tempo, svolto nella giornata di ieri da una pattuglia della Polizia Locale.

In passato erano state viste persone bivaccare in quell’area, sotto la casetta, ma mai all’interno. L’area, come confermato dal Comune, resta attenzionata e continuerà ad essere oggetto di controlli da parte della Polizia Locale di Torino.