Una terrazza da "fantascienza" in Torino Nord: il MuFant amplia i suoi locali e diventa fulcro per le attività della periferia [IL PROGETTO]

Manca l’approvazione del consiglio circoscrizionale, che avverrà nella giornata di oggi, giovedì 28 marzo, dopo la discussione in prima commissione avvenuta martedì scorso. Un passaggio formale che stabilisce quello che ormai rappresenta un nuovo tassello per il Mufant, il Museo della Fantascienza.

La realtà di Piazza Riccardo Valla è stata scelta tra i sedici progetti vincitori al bando di co-progettazione YouToo, che con 4 milioni di euro provenienti dal "Piano Urbano Integrato" recuperati dal Pnrr, intende costruire una rete di opportunità per i giovani, in collaborazione con il terzo settore.

Gli interventi

In particolare, attraverso questa iniziativa, nei locali al secondo piano del Mufant, attualmente in disuso, si potrà realizzare il progetto Rooftop. Con i fondi, da spendere entro dicembre 2025, sarà possibile ampliare gli spazi e intervenire su una porzione di area, comprensiva di un terrazzo di 2800 metri quadri, per una concessione di sei anni.

Con questo bando - che ha visto Fondazione Mufant come capofila, accompagnata dai partner Altramente, Cifa Ets e Evoluzione Self Help Aps - ci sarà la possibilità di attivare nuovi servizi, con la possibilità di separare la mostra permanente da quella temporanea. Verrà inoltre aperta una biblioteca dedicata al genere fantastico e fantascientifico che sorgerà in una zona separata rispetto all’esposizione. Sarà realizzata un’area polivalente con laboratori interattivi dedicati all’innovazione tecnologica, in sinergia con il dipartimento informatico dell’Università di Torino. Mentre proseguiranno, ma saranno trasferiti in una zona specifica, i laboratori di artigianato che coinvolgono persone con disagio psichico per realizzare delle scenografie a tema.

La direttrice del museo: "Un bando intelligente"

“Si tratta di un bando davvero intelligente - commenta così la notizia Silvia Casolari, direttrice del Mufant, unica realtà museale di questo tipo in Italia inaugurata nel 2016, ma nato come concetto nel 2009 nella piccola sede di via Luini - in quanto il budget è diviso equamente tra ristrutturazione e attività materiali. La nostra proposta è stata scelta, insieme a quella di un’altra cooperativa sulla macro area che riunisce la circoscrizione 4 e la 5.”



Il cronoprogramma



I lavori entreranno nel vivo nel mese di maggio, con l’intenzione di aprire le prime attività già a partire dai primi mesi dell’autunno. Si tratta perlopiù di lavori per l’adeguamento degli impianti, ristrutturazione murarie e dei pavimenti e interventi per l’accessibilità. Sarà inoltre realizzata sul terrazzo una cupola geodetica in vetro e acciaio.

I commenti dalla Circoscrizione

"Una gran bella notizia per la nostra circoscrizione - commenta il coordinatore Antonio Cuzzilla - con un obiettivo straordinario: mettere a disposizione dei giovani e delle famiglie spazi rinnovati, tecnologici e di aggregazione di cui la periferia ha tanto bisogno. Un grande lavoro in sinergia che porterà un'importante ricaduta economica e sociale sul nostro territorio".

Il Mufant sulle paline del 52

Un’operazione che andrà a braccetto con il servizio di trasporto pubblico urbano. In particolare con l’inserimento del nome del Museo sulle paline delle fermate sulla linea 52 al capolinea di via Scajola e del passaggio della nuova linea 21 che servirà per raggiungere la realtà di Piazza Valla.

Un passaggio, quest’ultimo, su cui sta lavorando il coordinatore della commissione mobilità alla circoscrizione 5 Bruno Francavilla con Gtt e su cui pare esserci un parere favorevole.



“Anche se può sembrare una banalità - commenta Francavilla - è sicuramente un intervento positivo in cui siamo andati in ascolto di un'associazione che svolge un ottimo lavoro sul nostro territorio. Ragion per cui mi sono attivato prontamente con gli organi competenti di GTT per far sì che questa modifica avvenga e anche nel minor tempo possibile.”



Un premio per le scuole

Infine con il coordinatore della quinta commissione scuola Luigi Borelli si è scelto di inserire un premio per la scuola vincitrice di un concorso contro il bullismo con dei biglietti omaggio per l’accesso al museo.