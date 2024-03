Cattivi odori e miasmi a Beinasco: individuata la causa in un'azienda della zona Sito

Grazie al lavoro dei Vigili del fuoco, della Polizia locale e dell'amministrazione comunale si è riusciti ad individuare la causa del forte odore. Si tratta di un' azienda nella zona Sito di Orbassano che lavora nel recupero di rifiuti. Purtroppo una situazione che già in passato aveva creato problemi alla città. Al tavolo di coordinamento che ieri sera è stato organizzato per gestire l'emergenza erano presenti anche i tecnici Arpa, che hanno provveduto alle misurazioni e campionamenti del caso. Nelle prossime ore si attendono i risultati.

Nella serata di ieri, mercoledì 27 marzo, sono arrivate diverse segnalazioni da parte di cittadini di Beinasco e Borgaretto per forti odori e miasmi che hanno reso l'aria irrespirabile in alcune zone della nostra città.

"Ringrazio i Vigili del fuoco, il comandante della Polizia locale Sergio Florio e il vice Maurizio Leto, oltre all'assessore alla Protezione civile Daniele Bettolo per l'impegno a lavorare incessantemente nella serata di ieri", ha dichiarato il sindaco, Daniel Cannati. "Gli accertamenti sono andati avanti fino a notte fonda, quando si è appurato da dove arrivavano gli odori. Si tratta di una situazione assolutamente grave, che come amministrazione monitoreremo nelle prossime settimane".

Cannati: "Intollerabile, pronti a valutare azioni legali"

"La comunità di Beinasco già in passato ha subito situazioni di questo tipo, obbligando il Comune ad agire anche dal punto di vista legale. Un territorio che paga già gravemente dal punto di vista ambientale a causa di scelte passate: come ad esempio il casello sull'autostrada o il termovalorizzatore - ha aggiunto il primo cittadino - Per questo quanto capitato ieri sera verrà tenuto sotto stretta osservazione in futuro, pronti a valutare ulteriori azioni legali a tutela del benessere dei beinaschesi nei confronti di un’azienda che per l’ennesima volta si è resa protagonista di un incidente le cui sgradevoli conseguenze cadono sui nostri cittadini che ho il dovere e l’onore di difendere. Non è tollerabile che si ripetano episodi di questo tipo”.

Impianto chiuso fino alla risoluzione del problema

L'Arpa ha comunicato la momentanea chiusura dell'impianto interessato dall'anomalia, fino alla risoluzione del problema.