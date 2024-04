Come proteggere l’auto dalla grandine

La grandine è un fenomeno decisamente particolare, che in alcuni periodi tende a farsi più frequente. Si forma in maniera a dir poco unica. L’aria calda sale fino a quando non incontra una parte dell’atmosfera con una temperatura molto più fredda. A questo punto il vapore si trasforma in pochi istanti in questi chicchi di ghiaccio, che poi cadono a terra. Di solito si tratta di chicchi piuttosto piccoli, ma nei casi peggiori la grandine può essere talmente grande da provocare danni alle automobili. Dopo la grandine non è raro ritrovarsi con l’auto graffiata o addirittura abbozzata da questi chicchi.

Come si può proteggere la propria vettura da questi rischi? Le soluzioni sono molte, come ad esempio la costruzione di una tettoia in legno per l’auto . Scoprite nei prossimi paragrafi tutti i nostri consigli.

La comodità di una tettoia

Se avete un giardino o un cortile abbastanza grande da permettere di sistemare la macchina potreste pensare di far costruire una apposita tettoia, una soluzione semplice ma di grande efficacia. Con una tettoia costruita con un materiale resistente, come ad esempio il legno, non ci si deve più preoccupare della grandine, che non riuscirà ad attraversare il tetto di questa struttura. In più è un’ottima alternativa anche per proteggere la carrozzeria del veicolo dal sole. Nei caldi mesi estivi è importante non lasciare l’automobile troppo al sole.

Potete provare a realizzare una tettoia con il fai-da-te, ma il nostro suggerimento è quello di affidarvi a dei professionisti, in grado di effettuare la costruzione in tempi rapidi e con la massima attenzione per i dettagli. Questa copertura deve essere molto solida e non può di certo crollare per una piccola folata di vento.

La tettoia si può anche coprire lateralmente in molti modi. Vi consigliamo di consultare direttamente delle aziende specializzate per saperne di più, così da decidere quali sono le migliori opzioni per le vostre esigenze.

Affittare un box auto

Se non avete un cortile o uno spazio all’aperto l’altra opzione è quella di affittare un garage o un box auto. Nelle grandi città non è raro trovare persone che mettono a disposizione questi spazi perché non ne hanno bisogno. Magari non usano più l’automobile e preferiscono monetizzare con un affitto mensile.

Un buon box auto dovrebbe avere delle dimensioni compatibili con le misure della propria vettura. Fate molta attenzione perché uno spazio troppo stretto potrebbe rendere difficili le operazioni relative al parcheggio. Meglio scegliere un box più largo e evitare fin da subito il rischio di graffi e ammaccature mentre si parcheggia il mezzo.

Usare dei teli

Se entrambe le soluzioni precedenti non fanno al caso vostro, ma volete ugualmente difendere la vostra auto dalla grandine, potreste acquistare degli appositi teli protettivi. Questi prodotti sono facilmente disponibili sia in rete che in molti negozi che vendono articoli per automobili. Per coprire un veicolo con un telo bastano pochi istanti, e si avrà così la certezza di aver posto una vera e propria barriera tra la grandine e la macchina.

Al momento dell’acquisto è importante essere a conoscenza delle misure della propria auto, così da scegliere il telo protettivo delle giuste dimensioni