Piantumati 20 alberi donati dalla FILCA-CISL: “Simbolo del nostro impegno per la sicurezza e la sostenibilità"

La donazione di 20 alberi da parte della Filca-Cisl, piantumati questa mattina nel giardino Venchi Unica, è un omaggio alla città di Torino e la dimostrazione del nostro forte impegno su due fronti: la sicurezza sul lavoro e la sosttenibilità”. Lo dichiarano Enzo Pelle e Mario De Lellis, segretari generali della Filca-Cisl nazionale e della Filca di Torino. “Gli alberi – proseguono – sono dedicati alle vittime del dovere: la sicurezza sul lavoro è il pilastro della nostra azione sindacale. L’edilizia continua a pagare un tributo di vite altissimo: in media in Italia muore un lavoratore edile ogni due giorni, una scia di sangue inaccettabile. Da settimane è in corso una mobilitazione nazionale della Cisl, con assemblee e manifestazioni nei cantieri, nelle aziende, nelle sedi sindacali. E sabato 13 aprile è in programma a Roma una grande manifestazione nazionale. Un altro tema che ci sta a cuore – aggiungono Pelle e De Lellis - è la sostenibilità, la rigenerazione urbana. Da tempo ribadiamo come il futuro delle costruzioni passi per il recupero dei centri storici delle città, per la riqualificazione delle abitazioni, per la messa in sicurezza del territorio. Siamo per un’edilizia sicura, moderna, dignitosa, sostenibile”, concludono i segretari generali della Filca nazionale e della Filca Torino.