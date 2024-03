Ivrea, una tubazione rotta all’Istituto Cena tra le cause della perdita sulla pista di atletica

Continuano le ispezioni per risalire alle cause della perdita presente nell’area esterna dell’edificio lungo la pista di atletica, in prossimità della Dora all’Istituto Cena di Ivrea .

L’affioramento di acqua con le ultime piogge si era intensificato e la Città metropolitana ha effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo con i geologi dell’Ente.

Ieri, giovedì 28 marzo la Smat ha individuato un pozzetto con una tubazione, probabilmente di un vecchio impianto di irrigazione in disuso, rotta.

In una ulteriore ispezione effettuata oggi, in assenza di studenti, si è visto che la perdita è consistente e i tecnici della Direzione Edilizia stanno verificando la possibilità di effettuare una riparazione della tubazione già nella giornata di domani.