Pasqua e Pasquetta 2024, i Musei e i Palazzi storici di Torino e provincia aperti

Le previsioni non lasciano ben sperare per il weekend di Pasqua. Per chi non trascorrerà le feste all’aperto, ecco i luoghi della cultura che resteranno aperti al pubblico.

REGGIA DI VENARIA

Durante le festività pasquali è possibile visitare la Reggia, i Giardini e la straordinaria mostra appena inaugurata alle Sale delle Arti Capodimonte da Reggia a Museo. Cinque secoli di capolavori da Masaccio a Andy Warhol con orario prolungato fino alle 19.30. Numerosi eventi dal 30 marzo al 1° aprile 2024 con orario prolungato alle 19.30. Oltre ai momenti di danza e agli spettacoli di musica e poesia, sono state programmate per adulti e bambini numerose altre attività come il Laboratorio Origami. Ciliegi di carta, Una Reggia da Favola e la Caccia al Tesoro per famiglie. I visitatori possono anche giocare al Fantacasino, fiabesca struttura realizzata per il divertimento di adulti e bambini con i suoi giochi di legno, le macchine e i divertenti “animagici”. Si può anche visitare il Parco della Mandria e gli storici Appartamenti Reali del Castello della Mandria, “nido d’amore” di re Vittorio Emanuele II e della “Bela Rosin”, raggiungibili volendo noleggiando la bici presso il Patio dei Giardini e percorrendo viale Carlo Emanuele II: sono disponibili biciclette per adulti, bambini e biciclette con seggiolino.

MUSEO EGIZIO

Il Museo Egizio resta aperto nei giorni di festa con orario esteso, dalle 9 alle 20.

MUSEI REALI E BIBLIOTECA REALE

I Musei Reali resteranno aperti per il weekend pasquale in orario 9-19. Torna anche nella Biblioteca Reale, A tu per tu con Leonardo, con cui si potrà ammirare il celebre Autoritratto e gli altri disegni del genio di Vinci. A Palazzo Chiablese, sarò visitabile anche la mostra Guercino. Il mestiere del pittore e i Giardini Reali.

CAMERA

Il Centro Camera resta aperto per i giorni di festa dalle 11 alle 19 con le tre mostre dedicate ad alcuni dei suoi più grandi maestri: Robert Capa e Gerda Taro: la fotografia, l’amore, la guerra, Ugo Mulas / I graffiti di Saul Steinberg a Milano e Michele Pellegrino. Fotografie 1967-2023.

MUSEO DEL CINEMA

In occasione delle festività pasquali il Museo Nazionale del Cinema organizza una serie di aperture prolungate e straordinarie per offrire ai suoi visitatori ulteriori possibilità d’ingresso. Il Museo osserverà quindi i seguenti orari sabato 23, domenica 24, venerdì 29, sabato 30, domenica 31 marzo, venerdì 5, sabato 6, domenica 7 aprile 9-23 (ultimo ingresso ore 22); giovedì 28 marzo, lunedì 1, martedì 2, mercoledì 3, giovedì 4 aprile ore 9-21 (ultimo ingresso ore 20). Sono inoltre previste delle visite guidate per il pubblico, visite guidate alla cupola della Mole Antonelliana e il laboratorio per bambini Easter Magic, (1° aprile, ore 17).

MAUTO

Il Mauto sarà aperto nel weekend di Pasqua dalle 10 alle 19, mentre farà un’apertura straordinaria in occasione di Pasquetta con lo stesso orario (ultimo ingresso 1 ora prima della chiusura). Saranno visitabili le mostre temporanee Pagani. 25 anni di cuore, mani e passione e DRIVE DIFFERENT. Dall’austerity alla mobilità del futuro,

MASTIO DELLA CITTADELLA

La mostra I Macchiaioli e la pittura en plein air tra Francia e Italia al Mastio della Cittadella sarà aperta anche nella giornata di Pasqua, domenica 31 marzo e di lunedì in Albis, del 1° aprile. La rassegna osserverà un orario continuato nelle giornate festive con accesso dalle ore 9.30 alle ore 19.30. La mostra chiuderà dopo le feste e lascerà spazio, dal 20 aprile, all’esposizione dedicata a Henri Toulouse-Lautrec.

MUSEO DELLA MONTAGNA

Il Museo della Montagna resterà chiuso a Pasqua mentre a Pasquetta sarà aperto dalle 10,30 alle 18. Oltre a visitare la nuova sezione dedicata alla scalata italiana del K2, sarà possibile inoltre visitare le mostre temporanee Primo Levi. Le ossa della Terra, Michael Höpfner e Magda Drodz - Stay with me, Fabio Roncato Momentum.

PALAZZO MADAMA, GAM, MAO

Durante le festività di Pasqua la GAM, il MAO e Palazzo Madama saranno sempre aperti. Si potranno visitare le mostre e le collezioni permanenti approfittando delle aperture straordinarie del lunedì di Pasquetta. A Palazzo Madama, venerdì 29 marzo alle ore 16 si svolgerà la visita guidata La casa liberty: arredi, oggetti e design di interni. Orari di apertura di tutti e tre i musei: dalle 10 alle 18 (le biglietterie chiudono alle 17).