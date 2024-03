Si cierca una soluzione per eliminare il semaforo all’incrocio tra la Strada Statale 25 e la Provinciale 198 di Villardora

ANAS, Città metropolitana e Comune di Sant’Ambrogio di Torino lavoreranno per elaborare una soluzione tecnica condivisa per eliminare il semaforo all’incrocio tra la Strada Statale 25 e la Provinciale 198 di Villardora, sostituendolo con una rotatoria. Il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo, che ha la delega ai lavori pubblici, la Sindaca di Sant’Ambrogio, Antonella Falchero e il Vicesindaco Silvano Barella, la dirigente e i tecnici della Direzione Viabilità 2 della Città metropolitana si sono incontrati nella sede della Struttura territoriale Piemonte e Valle d’Aosta con tecnici e funzionari dell’ANAS, per capire come aggiornare lo studio di fattibilità della rotatoria elaborato negli anni scorsi dalla Città metropolitana.

“I nostri tecnici hanno spiegato ai colleghi dell’ANAS che la rotatoria ipotizzata nello studio di fattibilità verrebbe realizzata interamente sul sedime stradale attuale, il che ne limiterebbe il costo, non dovendosi prevedere espropri od occupazioni di terreni privati” precisa il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo.

I tecnici della Città metropolitana lavoreranno sul tema dei due accessi alla Statale 25 posizionati in prossimità della rotatoria, in particolare quello verso il centro paese, ritenuto da ANAS troppo vicino all'ingresso in rotatoria. Occorre tenere in considerazione il transito di mezzi pesanti (anche se attualmente limitato a una decina al giorno) in ingresso e in uscita dallo stabilimento produttivo della FIR, adiacente alla rotatoria.

Gli standard progettuali richiesti dall’ANAS porterebbero a considerare che non vi siano spazi adeguati per consentire entrambi gli accessi: almeno il più vicino dovrebbe essere chiuso o comunque rivisto.

Il Vicesindaco Suppo annuncia che “l’amministrazione comunale di Sant’Ambrogio di Torino è disponibile a confrontarsi con la proprietà della FIR, per fare in modo che l’ingresso dei mezzi pesanti nello stabilimento avvenga solo dall'accesso con ingresso a destra, vietando l'ingresso a sinistra dalla rotatoria”.

Verrà pertanto elaborata una proposta ufficiale alla Struttura territoriale Piemonte e Valle d’Aosta, in cui verranno evidenziate le distanze della rotatoria dai due accessi, in modo da consentire ai tecnici dell’ANAS le dovute valutazioni al fine di approvare la soluzione prospettata.