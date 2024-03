Rapina la farmacia ma il titolare reagisce: malvivente in manette a Collegno

È accaduto ieri a Collegno: un cinquantaseienne del posto, vecchia conoscenza delle forze di polizia, è entrato in farmacia incappucciato per impossessarsi dell’incasso. Il malvivente ha simulato il possesso di un’arma per impaurire il farmacista che, però, non si è perso d’animo ed ha opposto resistenza.

Incasso da 300 euro

Dopo una breve colluttazione, il malvivente si è comunque impossessato del denaro contante della cassa, ammontante a poco più di 300 euro. L'uomo ha tentato la fuga ma non abbastanza velocemente: fuori dall’esercizio commerciale ha trovato una pattuglia della Stazione Carabinieri di Collegno che, su indicazione del 112, si era precipitata sul posto.

56enne in manette

Il 56enne è stato arrestato con l'accusa di “rapina aggravata” e per lui si sono aperte le porte del carcere. La refurtiva è stata riconsegnata al farmacista