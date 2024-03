Mancato rinnovo del contratto nazionale, anche a Torino protestano i lavoratori degli ipermercati

C'erano anche i lavoratori torinesi della grande distribuzione, questa mattina, a protestare per il mancato rinnovo del contratto nazionale. Una firma attesa ormai del 2019 e che non vede ancora il traguardo dal confronto tra parti datoriali e sindacali.

Filcams, Fisascat e Uiltucs hanno così dato vita a una manifestazione dalle 10 alle 12 davanti al Carrefour di corso Montecucco, ma anche altri punti vendita di Torino sono coinvolte dai presidi e dalle braccia incrociate. Manifestazioni davanti al Lidl di via Bologna, così come altri punti vendita della stessa catena in provincia di Torino.

I numeri