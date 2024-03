Stellantis, Marsiaj: "Ora facciano chiarezza sui programmi per Torino"

I sindacati scenderanno in piazza il 12 aprile, ma anche il mondo industriale ormai non si tira indietro, nel reclamare chiarezza sul futuro dell'auto a Torino.

A ribadire la sua posizione è Giorgio Marsiaj, presidente dell'Unione Industriali di Torino. "Siamo molto preoccupati per il fatto che la produzione dell’auto in Italia sia scesa a dei livelli troppo bassi. Torino è sempre stata un’eccellenza nella produzione automobilistica e nella capacità di fare innovazione e non dobbiamo perdere questo know how, che rende ancora attrattivo il nostro territorio".