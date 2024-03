Novità per i passeggeri di Torino: da mercoledì i bus 21 e 69 cambiano percorso

Novità per i passeggeri che si spostano nell'area nord di Torino. Da mercoledì i percorsi delle linee 21 e 69 vengono prolungati rispettivamente a piazza Baldissera e alla stazione ferroviaria Rebaudengo-Fossata.

Una modifica all'attuale tracciato a seguito del nuovo collegamento al Passante Ferroviario di Torino lungo di corso Grosseto e per il completamento dei lavori di sistemazione di corso Venezia.

L'obiettivo è migliorare i collegamenti verso la stazione Rebaudengo-Fossata, come come coni piazza Stampalia, via Massari, via Scialoja e verso gli l’istituti tecnici Peano e Grassi e altri servizi come l’Asl di via del Ridotto, il centro medico Larc di corso Venezia e gli uffici dell'Agenzia delle Entrate di via Paolo Veronese.

I nuovi percorsi

Linea 21. Percorso circolare con modifica e prolungamento di percorso a piazza Baldissera.

Dal capolinea unico in via Scialoja presso la fermata n. 3736 - “Scialoja Cap.” prosegue per via Reiss Romoli, via Ala di Stura, corso Grosseto, corso Venezia, inversione di marcia in piazza Baldissera, corso Venezia, corso Grosseto, via Ala di Stura, via Reiss Romoli, via Scialoja (capolinea).

Linea 69. Percorso circolare con prolungamento di percorso alla stazione ferroviaria Rebaudengo-Fossata.

Dal capolinea unico in via Fossata presso la fermata n. 1627 - “Stazione Rebaudengo Cap.” prosegue per via Fossata, via Breglio, via Chiesa della Salute, corso Grosseto, via Paolo Della Cella, via Massari, via Stampini, strada dell'Aeroporto, via Lanzo (Borgaro), via Italia, via Gramsci, via Garibaldi, via Liguria, strada del Francese, strada dell'Aeroporto (Torino), via Veronese, via Lanzo, via Massari, via Paolo della Cella, via Bibiana, via Sospello, via Ala di Stura, via Fossata (capolinea).