Nel torinese, dieci nuove stazioni servite dal circuito di Sala Blu rivolto ai passeggeri con disabilità

Nelle scorse settimane il circuito Sala Blu di RFI (Rete Ferroviaria Italiana), il servizio di assistenza per i passeggeri con disabilità, si è arricchito di dieci nuove stazioni piemontesi, nell’area della Città Metropolitana di Torino: Caselle Torinese, Caselle Aeroporto, Ciriè, Collegno, Lanzo Torinese, Mathi, Rivarolo, Settimo Torinese, Venaria Reale e Volpiano.





“Accogliamo la notizia con grande soddisfazione – commenta Franco Lepore, presidente dell’UICI (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) del Piemonte – Si tratta di un servizio fondamentale per l’autonomia e la mobilità delle persone con disabilità. Riteniamo estremamente importante investire anche sulla formazione del personale, in quanto le persone con disabilità hanno diverse esigenze e necessità correlate alla loro disabilità”. “Per questo motivo – prosegue Lepore – la nostra associazione organizza periodicamente dei moduli formativi per il personale di Sala Blu, con particolare riferimento ai temi della disabilità visiva”. “Desidero ringraziare sentitamente tutti gli operatori piemontesi delle Sale Blu e i lavoratori della cooperativa Pro&Out - conclude il Presidente Lepore - poiché, grazie al loro prezioso lavoro, molti ciechi e ipovedenti possono viaggiare in autonomia per motivi di studio, lavoro, turismo, vita di relazione etc. Parliamo, dunque, di un servizio indispensabile, che consente alle persone con disabilità visive di vivere da protagonisti la loro vita”.





Che cos’è il circuito Sala Blu

Il sistema di Sala Blu, gestito da Rete Ferroviaria Italiana, organizza il servizio di assistenza per i viaggiatori con disabilità o ridotta mobilità. Il servizio è totalmente gratuito e prevede una serie di possibilità: accoglienza in stazione presso il punto di incontro concordato o, per i viaggiatori in arrivo, al posto occupato a bordo treno; accompagnamento in stazione per l’eventuale ritiro del biglietto; accompagnamento a bordo del treno in partenza al posto assegnato o dal treno di arrivo all’uscita della stazione o, per chi prosegue il viaggio, a bordo di altro treno; disponibilità, su richiesta, della carrozzina per l’accompagnamento in stazione a o dal treno; salita e discesa dal treno tramite carrello elevatore per i viaggiatori con difficoltà motorie; eventuale servizio, su richiesta, di portabagagli a mano.



A chi è rivolto il servizio

Il servizio di assistenza è rivolto a persone con problemi agli arti, anche temporanei, o persone con difficoltà di deambulazione; persone che si muovono in carrozzina; persone con disabilità visive; persone con disabilità uditive; persone con disabilità cognitive; persone anziane; donne in gravidanza.



Come prenotarlo

Il servizio di assistenza può essere prenotato: direttamente in una delle Sale Blu presenti nelle principali stazioni ferroviarie, tutti i giorni dalle 06:45 alle 21:30; telefonando al numero 02323232 (raggiungibile da telefono fisso e mobile) tutti i giorni dalle 06:45 alle 21:30; compilando un modulo di prenotazione sul sito www.salabluonline.rfi.it; attraverso l’applicazione per dispositivi mobili SalaBlu+