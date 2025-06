Pubblicata la gara per la verifica del progetto di riqualificazione della ex caserma Amione

Prosegue il percorso di rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio pubblico avviato con il recente Piano Città degli immobili pubblici di Torino, sottoscritto lo scorso marzo dall’Agenzia del Demanio e dal Comune. Nell’ambito dell’accordo, l’Agenzia ha pubblicato la gara per l’affidamento del servizio di verifica del progetto della nuova cittadella della Pubblica Amministrazione che sorgerà nella ex caserma Amione: un polo unico per gli uffici statali per migliorare l’efficienza dei servizi e ridurre i costi di gestione.

La procedura ha un valore complessivo di 2.103.755 euro e riguarda la verifica dei servizi tecnici di progettazione e dei modelli informativi digitali (Bim), in conformità ai Criteri Ambientali Minimi (Cam) e ai protocolli di sostenibilità Leed® e GBC Historic Building. Il progetto di riqualificazione dello storico immobile torinese prevede la realizzazione di un moderno edificio direzionale e la rifunzionalizzazione della caserma, vincolata ai sensi del Codice dei Beni Culturali.

L’intervento si inserisce tra le azioni prioritarie individuate dal Piano Città che punta a restituire alla collettività immobili pubblici riqualificati attraverso progetti di valorizzazione, rigenerazione urbana, efficientamento energetico e innovazione funzionale, per rispondere alle esigenze logistiche delle amministrazioni e ai fabbisogni del territorio.