Rivoli: dopo i restauri, riapre al pubblico la Cappella della Croce Dorata

Domenica 7 aprile alle ore 10,30 a Rivoli, sarà riaperta al pubblico la Cappella della Croce Dorata, sita sul piazzale del Cimitero Comunale.

Dopo lunghi mesi di restauro sotto la direzione della Sopraintendenza, con il notevole impegno economico della Città di Rivoli ed il contributo della Fondazione CRT, l’edificio seicentesco è tornato agli antichi splendori.

Nel complesso i lavori di restauro hanno coinvolto sia l’aspetto strutturale che quello estetico.

Per tradizione L’Abbadia della Croce Dorata, confraternita costituita da rappresentanti delle antiche famiglie rivolesi, che si tramandano da generazione in generazione il compito di custodire e valorizzare il culto e la tradizione dell’edificio e della storia, ha seguito ogni fase dei lavori di restauro.

“Sono lieto di inaugurare la nuova veste della Cappella della Croce Dorata dopo gli interventi di restauro. - afferma il sindaco Andrea Tragaioli - L’edificio si inserisce nel contesto culturale della comunità rivolese e dell’istituzione della Croce Dorata, istituzione coeva e legata come la Cappella al “Culto della Croce Dorata”. Questa operazione testimonia la grande attenzione della nostra Amministrazione per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico della città. Per il recupero della Cappella ci tengo a ringraziare la Fondazione CRT, il cui contributo è stato rilevante e fondamentale.”

Da lunedì 8 aprile la Cappella sarà nuovamente fruibile con i medesimi orari di apertura del Cimitero Comunale.