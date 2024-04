Il Piemonte si veste di rosa a un mese dal Giro: la corsa più amata toccherà oltre cento Comuni [FOTO E VIDEO]

E dalla Reggia di Venaria (che per presenze nell’ultimo weekend pasquale ha battuto i numeri del Museo Egizio) sono stati forniti oggi, martedì 2 aprile, gli ultimi dettagli a un mese dall’avvio del Giro che prenderà il via proprio da qui.

L’indomani è la volta della San Francesco al Campo - Santuario d’Oropa con salite che metteranno da subito alla prova i contendenti alla maglia rosa. Per poi passare il 6 maggio con la Novara-Fossano , tappa per velocisti che attraverserà da nord a sud tutta la regione. Ma il Piemonte sarà anche la partenza della quarta tappa del Giro con il passaggio in terra ligure nella Acqui Terme - Andora .

Tutto questo in attesa della prima storica partenza del Tour de France in Italia, con la terza tappa, il primo luglio che tra Piacenza e Torino sarà la più lunga di questa edizione.

"Un evento straordinario - commenta il sindaco di Venaria Fabio Giulivi - capace di attirare migliaia di turisti da tutto il mondo. Venaria saprà accoglierli, offrendo tante bellezze culturali, dalla Reggia di Venaria al parco della Mandria, primo parco cintato d’Europa. Un unicum nel panorama nazionale".

"La terza volta del Giro d’Italia a Venaria Reale - ha aggiunto il primo cittadino - la seconda come sede di partenza dell’intera manifestazione sportiva, è un’occasione straordinaria per la nostra Città. Una importante ricaduta per il commercio locale. Tutta la Città è pronta per ospitare il Giro anche grazie al lavoro dei nostri uffici e dei tantissimi volontari che hanno voluto dare il proprio contributo alla riuscita di questo meraviglioso appuntamento che ‘tirerà la volata’, per rimanere in tema ciclistico, all’inizio dell’avventura di Venaria Reale Città Europea dello Sport 2025".