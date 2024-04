Carcere di Ivrea tra sovraffollamento e incidenti, interrogazione in Senato di Rossomando e Giorgis

"Sovraffollamento, mancanza di personale e di risorse sono denunciate da più parti come all'origine degli allarmanti fatti avvenuti nel carcere di Ivrea. Sugli episodi specifici presenteremo un'interrogazione in Senato e una delegazione del Pd si recherà nell'istituto per una visita nei prossimi giorni. La situazione di Ivrea non è purtroppo un caso isolato in Piemonte, solo la scorsa settimana abbiamo ricevuto la risposta totalmente insufficiente del Governo sul Lorusso e Cutugno di Torino che faceva seguito alla denuncia della situazione di un detenuto di nazionalità albanese in sciopero della fame, mentre sempre la scorsa settimana si era tolto la vita un altro detenuto. Dopo tante insistenze oggi apprendiamo che in Piemonte la valutazione psicologica all'ingresso dovrebbe diventare a breve una prassi e questo rappresenterebbe un passo avanti seppur non sufficiente. Sul piano nazionale invece governo e maggioranza, rispetto al tema delle carceri, continuano con la politica degli annunci, mentre i fatti sono spesso contraddittori con dichiarazioni di intenti che si scontrano con la realtà della condizione reali, sempre più drammatiche come purtroppo dimostrano anche i suicidi in questi primi tre mesi del 2024": lo dichiarano i senatori piemontesi del Pd Anna Rossomando e Andrea Giorgis.