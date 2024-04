Nuovi macchinari per l'ospedale di Chivasso, Avetta (Pd): "Passo importante verso una sanità moderna"

"Le nuove dotazioni tecnologiche e i nuovi posti letto di terapia subintensiva acquisiti dall’ospedale di Chivasso grazie alle risorse del PNRR rappresentano un risultato importante per la sanità di questa parte del Canavese e, finalmente, un investimento concreto per il potenziamento del presidio sanitario chivassese. In attesa che si chiarisca il destino dell’ospedale di Settimo, è indispensabile mettere gli ospedali della nostra Asl TO4, da Chivasso a Ivrea, da Cirié e Lanzo a Cuorgné, nelle condizioni di operare al meglio, con strumenti moderni e procedendo quanto prima a nuove assunzioni. E serve potenziare al tempo stesso la sanità territoriale, investendo anche sui medici di famiglia, se pretendiamo maggiore efficienza dagli ospedali. Non possiamo scaricare su di loro le inefficienze di una sanità cui manca ancora personale e mezzi per affrontare le domande di salute in particolare della popolazione più anziana e più fragile": lo afferma il consigliere regionale Alberto AVETTA, che ha presenziato all’inaugurazione delle nuove apparecchiature radiologiche (Mammografo, Risonanza magnetica, Radiografo tradizionale, Arco a "C") e dei tre nuovi posti letto di Terapia subintensiva all’ospedale di Chivasso.