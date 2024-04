A Torino 719 toret: solo tre fontane simbolo sono fuori uso

Attualmente a Torino sono fuori uso solo tre toret, su 795 fontanelle totali presenti in città. A non funzionare sono quelli posizionati in via Gubbio 59 (riposizionamento causa instabilità determinata dalle radici di alberi), oltre a quello di piazza Mattirolo e piazza Adriano: in entrambi i casi è necessario rifare la tubazione di scarico in fognatura a causa rottura. Tutti e tre i punti di erogazione dell'acqua sono in fase di manutenzione.

Simbolo di Torino

A fornire i dati l'assessore alla Cura della Città Francesco Tresso, su sollecitazione del vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao. Il toret è da sempre uno dei simbolo dei capoluogo piemontese.

I numeri

Secondo quanto registrato presso l'Archivio Storico del comune di Torino, la prima fontanella con la testa a forma di toro venne installata il 17 luglio 1862. All'ombra della Mole ne sono presenti 719, su 795 totali. Nel 2023 Smat ha effettuato 911 verifiche su queste ultime, facendo 235 interventi di ripristino per atti vandalici e altri incidenti.