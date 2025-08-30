Golden Age: un tuffo nel gusto e nella festa! [VIDEO e FOTO]

A Macello è arrivato il nuovo locale che unisce piscina, cocktail bar e pizzeria. Golden Age cocktail bar è adatto a chi ama il divertimento, la buona cucina e le giornate all’insegna della musica. Sabato 6 settembre dalle ore 15 si terrà il Grand Opening del nuovo locale di piazza Roma 24: un punto di ritrovo giovane e dinamico per i tuoi eventi a bordo piscina.

Uno staff d’eccezione

Dietro al progetto Golden Age cocktail bar c’è un team preparato e motivato: Gabriele Laggiard si occupa della cucina ed è responsabile dell’offerta food; Alessandro Bianchi cura la parte organizzativa, operativa e promozionale e Mauro Bianchi segue gli aspetti amministrativi. "Amicizia, fiducia e professionalità, sono alla base di questa nostra nuova avventura professionale" afferma Alessandro.

Piscina e relax a ingresso gratuito

Ogni giorno, dalle 14, la piscina sarà a disposizione gratuitamente: un’occasione perfetta per rinfrescarsi, divertirsi con gli amici e vivere un pomeriggio diverso, senza costi di ingresso. "È la location ideale per un aperitivo con dj set - spiega Alessandro -. Dal pomeriggio fino a sera, infatti la musica accompagna drink e pizze, creando l’atmosfera perfetta per restare fino a tarda serata".

Ingredienti scelti con cura

Il locale punta sulla cura, sulla dedizione e l’amore per la cucina. "Che si tratti di pizza, hamburger, insalate e taglieri... il nostro menù si basa su ingredienti selezionati con attenzione che danno vita a un gusto autentico e riconoscibile" garantisce Alessandro. Stessa cura viene applicata nella scelta dei cocktail e nell’offerta enologica. La pizzeria è aperta dalle 19 alle 22,30 e il cocktail bar dalle 12 alle 24. Tutti i giorni.

L’inizio di una nuova stagione di festa

Il Grand Opening di Golden Age cocktail bar è sabato 6 settembre, a partire dalle 15. L’evento segna l’inizio di una stagione tutta da vivere: musica, piscina, cocktail e pizze ti aspettano a Macello in piazza Roma 24.

Segui Golden Age cocktail bar sulla pagina Facebook e su quella Instagram.