Un clown per amico, ti ascolta su una panchina

Un saluto, un abbraccio e delle orecchie pronte ad ascoltare. Il gruppo ‘Un Clown per Amico’ lancia la ‘Panchina dell’ascolto’ a Villar Perosa.

“Il nostro obiettivo è essere dei clown sociali e fare qualcosa per il territorio – spiega la villarese Sabina ‘Ratavuloira’ Charrier –. Parlando tra di noi, ho proposto di creare questa panchina per combattere la solitudine e dare ascolto a chi ha bisogno di parlare. Spesso è più facile confidarsi con qualcuno che non abbia un coinvolgimento, cioè non sia parente o amico”.

L’iniziativa verrà presentata stasera alla tavolata in bianco e ha il supporto del Comune e dell’associazione Cuore Aperto di Cristina Zanon. “Il primo appuntamento sarà mercoledì 3 settembre all’ala di fronte al municipio, dalle 16 alle 18. E ci ritroveremo ogni primo mercoledì del mese” anticipa Charrier.

Ma una posizione centrale non può frenare le persone, che hanno paura di essere viste e giudicate? “Sappiamo che c’è questo rischio, ma volevamo un posto che fosse accessibile, quindi non abbiamo scelto una soluzione defilata – spiega –. Inoltre vogliamo che la gente sappia che non è sola, che c’è un luogo a cui può rivolgersi e ottenere supporto emotivo. Si può passare anche solo per un ‘Ciao’ o un abbraccio”. I clown ovviamente promettono riservatezza sui colloqui e “in caso di problematiche specifiche, indicheremo di rivolgersi ai servizi presenti sul territorio”. Per chi volesse chiacchierare al telefono o in un luogo più defilato, sarà anche a disposizione il numero di cellulare 379 3218160.