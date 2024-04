Al Teatro Sant'Anna di Torino lo spettacolo "Il posto in cui sei"

In data 3 maggio 2024, alle ore 20.30, il Teatro Sant'Anna di Torino ospiterà "Il posto in cui sei", spettacolo teatrale organizzato dall'Associazione Culturale Zeroallaquinta. Questa rappresentazione presenterà il lavoro di un ensemble di giovani attori, guidati nella loro performance dalla regia di Samuele Contu, le coreografie di Miriam Bussano e la colonna sonora composta da Vincenzo Reina.

Lo spettacolo è concepito come un'esperienza immersiva nel complesso tessuto delle relazioni umane e delle dinamiche psicologiche che emergono quando si affrontano cambiamenti significativi nel tessuto sociale e personale. L'opera si distingue per un approccio che mira a svelare gradualmente le tematiche centrali, mantenendo determinati aspetti narrativi non esplicitati fino al finale, con l'intento di preservare l'elemento di scoperta per gli spettatori.

L'iniziativa si inserisce nel contesto di una più ampia missione culturale dell'associazione, volta a promuovere la riflessione attraverso l'arte e a stimolare la comprensione di come le emozioni possano modellare la nostra percezione della realtà. La rappresentazione teatrale è anche un'occasione per indagare la complessità dell'elaborazione delle esperienze personali e collettive, e di come l'arte possa fungere da catalizzatore per la condivisione e la comprensione di tali processi. Gli spettatori si troveranno davanti a una trama che intreccia sottilmente il personale e l'universale, invitandoli a una riflessione su come gli individui gestiscono e interpretano gli intrecci della vita.