Il 9 aprile un "Recruiting Day" per l'inclusione

Ogni talento è unico: quale miglior claim per spiegare lo spirito del RECRUITING DAY di martedì 9 aprile 2024 organizzato da Synergie Italia al Polo del ’900?

In Piazzetta Antonicelli – dalle 9.00 alle 14.00 – candidate e candidati avranno l’opportunità di incontrare le aziende e svolgere i primi colloqui conoscitivi, con un’attenzione particolare all’inclusione, come ad esempio la possibilità di usufruire del servizio di traduzione simultanea in LIS.