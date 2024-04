All'Osteria Rabezzana di Torino un Puccini in chiave jazz secondo Les Bohémiens

Addentrarsi nell’arrangiamento ex novo dei brani dell’opera di Giacomo Puccini è impresa non semplice e necessita innanzitutto di essere permeati della sua musica fino in fondo. In secondo luogo, la creazione musicale deve procedere a passi cauti tentando di non snaturare un’opera così funzionale e coesa. Difficile mettere mano alle così perfette linee melodiche, alle concatenazioni armoniche solidissime, al rubato interpretativo di ciascun portamento ritmico.

Quando poi questo processo viene concepito e registrato in uno dei “luoghi pucciniani” per eccellenza, Colleretto Giacosa, la cosa acquista forse un significato ed una forza ancora maggiori. A Colleretto Giacosa, paese natale di Giuseppe Giacosa (l’uomo che scrisse, assieme a Luigi Illica, i tre suoi libretti capolavoro: Bohéme, Tosca, Madama Butterfly) si cresce con le arie di Puccini, ne si conoscono i testi a memoria, si visita annualmente la storica dimora nella quale Puccini era solito soggiornare quando si trovava in Piemonte.

Il quintetto Les Bohémiens, concepito dal collerettese Enrico Perelli, tenta questa difficile strada interpretativa utilizzando il linguaggio del jazz tramite un mix eterogeneo di musicisti di grande energia e talento: Enrico Perelli (pianoforte e sinth bass), Valentina Nicolotti (voce), Max Carletti (chitarra elettrica), Mattia Basilico (sax tenore e clarinetto basso), Francesco Parodi (batteria).

FORMAZIONE

Enrico Perelli, pianoforte e sinth bass

Valentina Nicolotti, voce

Max Carletti, chitarra elettrica

Mattia Basilico, sax tenore e clarinetto basso

Francesco Parodi, batteria

