Il Centro Culturale San Francesco del Carlo Alberto ODV ha il piacere di annunciare un incontro-testimonianza imperdibile. Mercoledì 17 aprile 2024, alle ore 21, la Sala Zaccaria di Moncalieri sarà il teatro di una serata dedicata alla presentazione del libro "La Regola dell'Amore - Un cammino per famiglie nell'epoca dell'incertezza". L'evento sarà moderato da Andrea Visconti, noto imprenditore e influencer nel campo della famiglia.

"La Regola dell'Amore" è un'opera che raccoglie tredici storie autentiche di coppie, narrando le loro sfide quotidiane, condividendo tentazioni e fragilità che rispecchiano la realtà di molti. Non racconti di santi, ma testimonianze di vita che si fanno specchio delle possibilità di pace e consolazione a cui tutti possono aspirare. Inoltre, il testo offre saggi brevi, firmati da personalità come don Giussani, Beretta Molla e Madre Teresa, che forniscono preziosi spunti pratici per la vita di ogni giorno.