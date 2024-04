Strada Valsalice, il Comune: "Tutelare l'incolumità dei pedoni"

Approvata questo pomeriggio in Sala Rossa una mozione che impegna Sindaco e Giunta comunale ad adottare provvedimenti per la tutela dell’incolumità dei pedoni in strada Val Salice, intervenendo sulla viabilità con la realizzazione di dissuasori di velocità (dossi rallentatori artificiali) o bande sonore per rallentare le autovetture in transito nel tratto compreso fra i numeri civici 26 e 64.

Come ha spiegato il consigliere Giuseppe Iannò (Torino Libero pensiero) nel suo intervento di presentazione, quel tratto di strada Val Salice è un lungo rettilineo privo di marciapiedi laterali e di qualsiasi altra protezione per i pedoni, ad eccezione di una striscia orizzontale continua tracciata per delimitare la carreggiata, scarsamente visibile nelle ore meno luminose del giorno, dove gli automobilisti in discesa dalla collina torinese arrivano a velocità piuttosto sostenuta.

Tratto di strada, ha aggiunto Iannò, peraltro piuttosto affollato nel periodo scolastico dagli studenti che frequentano l’istituto salesiano Valsalice, che ha la sua sede poco lontano. La mozione è stata approvata con 29 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto.