A Torino è tempo di Estate Ragazzi: il 9 maggio al via le iscrizioni. Musei e bus gratis per i bimbi

A Torino è tempo di Estate Ragazzi. Il 9 maggio si apriranno le iscrizioni alle attività estive dedicate ai bimbi e bimbe della scuola elementare, che saranno poi in programma dal 12 giugno al 28 luglio. E nel 2023 si amplia la rete dei centri estivi, che passano da 44 a 49, ospitati negli istituti compresivi di tutte le Circoscrizioni. "Vogliamo migliorare la proposta - ha spiegato l'assessore all'Istruzione Carlotta Salerno - da un lato ampliando l'offerta per coinvolgere il maggior numero di bambini, dando al contempo la possibilità alle famiglie di scegliere binari diversi".

Corsi sulla disabilità per animatori/educatori

"Ogni anno - ha proseguito l'esposizione della giunta - puntiamo ad aggiungere un ulteriore elemento qualitativo, cercando di non accontentarci. Per molti bambini e bambine rappresenta uno dei pochi momenti di svago e di accesso ad iniziative culturali". Tra le novità del 2023 due corsi di formazione gratuiti per animatori/educatori sul tema della disabilità e sulla gestione di strategie educative volte all'inclusione. Ci sarà un focus su supporto alla famiglia, strumenti e modalità da adottare con bambini con autismo, ecc. Previsto poi un servizio di trasporto verso/da il Centro estivo per i ragazzi che ne hanno diritto.

Gratis musei e bus

E grazie ad un Protocollo d'intesa tra ITER e le associazioni Noi Torino e AGS per il Territorio, gli Oratori parrocchiali e salesiani apriranno le loro porte ai ragazzi dai 6 ai 14 anni per le attività estive. Tutti i partecipanti a quest'ultima iniziativa, così come "Nidi d'Estate" e "Bimbi Estate", potranno viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici così come visitare gratis i musei ed enti culturali. Questo grazie al palinsesto de "La Bella Stagione 2023", promosso da Compagnia di San Paolo, Consorzio Xkè? ZeroTredici e Abbonamento Musei.

Costi e modalità di iscrizione

Le pre-iscrizioni potranno essere effettuate su uno o più turni settimanali a partire dal 9 maggio alle 12 sul sito www.estateragazzitorino.it, utilizzando le credenziali SPID. Per ciò che concerne i costi, le tariffe di Estate Ragazzi sono calcolate in base all'Isee. Sarà gratis per chi oggi ha già la gratuità del servizio mensa, mentre chi è nella fascia di reddito tra zero e 5mila euro pagherà 15 euro a settimana. Tra i 5 mila ed i 6.800 i genitori verseranno 25 euro, mentre da 6.800 a 9.400 saranno 35 euro a settimana. Cinquanta euro per chi guadagna tra 9.400 e 12mila euro. Dà li le cifre sono a salire, fino ad arrivare un massimo di 95 euro settimanali per chi ha un Isee sopra i 28 mila.

