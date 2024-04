Spettacoli, teatro, arte, inclusione: a Vinovo conto alla rovescia per il Festival delle Magie

Sabato 13 aprile è sempre più vicino e a Vinovo ormai è tutto pronto per dare il via alla seconda edizione del Festival delle Magie. Con questo progetto l’Amministrazione comunale prosegue il percorso, avviato da tempo, che mira a sviluppare un’attività turistica basata su alcuni solidi capisaldi: la presenza di un magnifico Castello atto a ospitare mostre d’arte e storia, come pure concerti e matrimoni; una Biblioteca efficiente nella quale sono organizzate conferenze e incontri sui più diversi argomenti; un Cinema-Teatro che ospita regolarmente attori professionisti e amatoriali; un grande parco e un giardino antistante al Castello e il piccolo ma grazioso borgo storico, in gran parte chiuso al traffico automobilistico.

Il recupero del Castello Della Rovere in funzione di centro culturale polivalente ha dato buoni frutti fin dai primi momenti in cui ha cominciato a essere utilizzato come contenitore di culturali e associativi. Tra gli obiettivi primari dell’Amministrazione comunale vi è l’inclusione sociale e quindi il coinvolgimento di fasce culturali e anagrafiche diverse, di Associazioni locali di promozione artistica e culturale, nonché delle Scuole del territorio. Altrettanto importante è la comunicazione a scopo turistico della città di Vinovo sotto ogni profilo: storico, ambientale e architettonico, considerando queste azioni un incentivo per la nascita di nuove realtà economiche e commerciali con particolare riferimento alla ricettività.

Grazie alle numerose attività svolte negli ultimi dieci anni, promosse sia dall’Amministrazione comunale, sia da Associazioni di volontariato, hanno cominciato a sorgere nuove realtà commerciali legate al settore turistico e all’accoglienza. A queste attività, l’Amministrazione comunale ha aggiunto nella Primavera 2023 un grande momento di socializzazione e divertimento non fine a se stesso: il Festival delle Magie. Lo straordinario successo ottenuto dalla prima edizione ha suggerito di ripetere nella Primavera 2024 quell’esperienza, allargando la comunicazione ai Comuni circostanti e Torino.

Va sottolineato che, in questo contesto, il termine “magia” è utilizzato per indicare forme spettacolari e artistiche capaci, per i loro contenuti e modalità espressive, di coinvolgere emotivamente spettatori di ogni età ed estrazione culturale, trasportandoli nella dimensione “magica” del sogno, dell’illusione, del surreale. Il tema portante della manifestazione si collega sempre in modo esplicito a una realtà storica e artistica di Vinovo, per poi estendersi in direzione di altre culture anche lontane dal nostro territorio.

Com’è nella tradizione di Vinovo, anche per il 2024 si è scelto di dare vita a una programmazione di spettacoli teatrali che vedono la partecipazione di nomi di fama nazionale. Tuttavia l’evento più importante, dal punto di vista del coinvolgimento più ampio della popolazione di Vinovo e dei comuni limitrofi, sarà il Festival delle Magie, che si svolgerà il 13 Aprile. Anche quest’anno il programma del Festival è a cura dello scrittore albese Romano Vola, della designer Letizia Rivetti e dello storico bolognese Giordano Berti.

La nuova edizione punta a ripetere lo straordinario successo ottenuto nella primavera 2023. Per questo motivo è stato predisposto un programma artistico e culturale ancor più ricco e coinvolgente. Un programma, è doveroso ricordarlo, che per i suoi contenuti, è adatto a un pubblico di ogni età. E ricordiamo pure che tutti gli spettacoli di strada sono a INGRESSO GRATUITO e sono pienamente accessibili ai portatori di disabilità.

Il tema portante del Festival delle Magie 2024 è l’uovo, e non tanto per la vicinanza al periodo pasquale. Con questo argomento si è voluta rievocare un’attività che per lungo tempo, praticamente sino alla fine degli anni ‘50, ha fortemente caratterizzato l’economia di Vinovo: l’allevamento di galline ovaiole e la vendita di uova su mercati di Torino. Non a caso, le maschere tipiche di questa cittadina sono la Bela Pulajera e il Cucaeuv.

Ma non è tutto. In una sala del Castello di Vinovo è dipinta una fenice che rinasce dalle fiamme ed esce dal suo uovo. Insomma “tutto nasce da un uovo” come recita il sottotitolo dato all’edizione 2024 del Festival delle Magie. La manifestazione ha il suo baricentro nel Castello Della Rovere e si estende fuori delle mura, sulla Piazza Rey e in una parte di Via S. Bartolomeo. In quest’ampio spazio si svolgeranno a ciclo continuo videoproiezioni, videomapping e spettacoli di teatro di strada con illusionisti, ipnotisti e giocolieri.

Inoltre, ci sarà un Mercato delle cose “magicuriose” e un Arcipelago dei Gusti con prodotti d’eccellenza da portarsi a casa o da mangiare sul posto.