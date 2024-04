Incappucciati nella notte, dopo aver svaligiato una gioielleria in zona piazza Statuto: arrestato un 48enne

Li hanno sorpresi nel cuore della notte, mentre cercavano di dileguarsi uscendo incappucciati dal portone di uno stabile in piazza Statuto. Si sono insospettiti e li hanno seguiti per un controllo, nonostante i due - alla vista dell'auto della Polizia - abbiano cercato di far perdere le loro tracce.



Uno dei due non è risucito a scappare. E' stato così arrestato un uomo di 48 anni, di origine bulgara, accusato di furto aggravato in concorso. Gli agenti lo hanno trovato in possesso di 13 anelli, 7 collane, 3 bracciali, 4 fermagli, 7 orologi e 2 penne.