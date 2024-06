Estate alla Pinacoteca Agnelli: cinema, letture e un'apertura speciale a San Giovanni

Pinacoteca Agnelli annuncia la programmazione estiva del 2024, nel solco della nuova identità concepita dalla direzione di Sarah Cosulich che guida l’istituzione da maggio 2022.

CINEMA SULLA PISTA 500

Pinacoteca Agnelli presenta dal 5 al 28 luglio una rassegna di film a cura di Distretto Cinema in programma ogni mercoledì, venerdì e domenica alle 21.30 sulla Pista 500. I film selezionati, preceduti da una breve introduzione, sono stati pensati in modo da dialogare con le installazioni artistiche presenti sulla Pista, e con le mitologie legate alla fabbrica del Lingotto e alla città di Torino. Tra i film in programma, apre l’iniziativa venerdì 5 luglio Il Deserto rosso di Michelangelo Antonioni, proiezione preceduta dalla presentazione del libro La guerra di Traversa di Alessandro Perissinotto; La classe operaia va in Paradiso di Elio Petri, restaurato dal Museo Nazionale del Cinema, previsto per domenica 7 luglio, con presentazione di Stefano Boni, responsabile delle collezioni del Museo Nazionale del Cinema; In the Mood For Love di Wong Kar-Wai, recentemente restaurato e scelto per la rassegna dalla Presidente Ginevra Elkann in proiezione venerdì 12 luglio; Enigma Rol, realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte e proiettato alla presenza della regista Anselma Dell’Olio, previsto per domenica 14 luglio, è preceduto dalla presentazione del libro L’Ultimo Mago di Francesca Diotallevi. A seguire, tre lungometraggi scelti perché legati a Torino e girati proprio sotto la Mole: mercoledì 17 luglio La donna della domenica di Luigi Comencini; venerdì 19 luglio Profondo rosso di Dario Argento e domenica 21 luglio The Italian Job di Peter Collinson, noto per la scena ambientata proprio sulla pista del Lingotto. Concludono la rassegna Tempi moderni di Charles Chaplin mercoledì 24 luglio, Memento di Christopher Nolan venerdì 26 luglio e Ritorno al futuro di Robert Zemeckis domenica 28 luglio. Il biglietto per l’accesso è di 6 euro; sarà possibile usufruire anche dei servizi del FIATCafé500.

PRESENTAZIONE LIBRI E NUOVO BOOK CORNER PINACOTECA AGNELLI

Pinacoteca Agnelli organizza una serie di presentazioni di libri legate alla rassegna cinematografica Cinema sulla Pista 500.

Gli incontri sono affidati a Civita Mostre e Musei e si terranno presso il nuovo Book Corner della Pinacoteca Agnelli prima delle proiezioni. Venerdì 5 luglio Alessandro Perissinotto presenta il suo libro La guerra dei Traversa (Mondadori, 2024) ambientato nella Torino del primo Novecento. L’autore realizzerà un piccolo monologo legato alla realtà industriale del periodo e sarà legato alle prime proiezioni della rassegna cinematografica.

Domenica 14 luglio è la volta di Francesca Diotallevi, la quale presenterà il libro L’Ultimo Mago (Neri Pozza, 2024). Negli spazi della Pinacoteca Agnelli sarà inoltre inaugurato nel foyer del museo il Nuovo Book Corner, che si configura come un secondo punto vendita con una selezione di prodotti e di pubblicazioni presenti nel Bookshop principale. Entrambi gli spazi, gestiti da Civita Mostre e Musei, offrono l’opportunità unica di esplorare una vasta gamma di pubblicazioni e prodotti, che spaziano dai cataloghi di mostre, alla saggistica, ai magazine specializzati, ai gioielli di artigiani locali, con un focus sulla storia del Lingotto. Protagonista è l’arte contemporanea, dai volumi dedicati agli artisti al merchandising personalizzato e prodotto specificamente per le mostre di Pinacoteca. Sono inoltre presenti pubblicazioni e prodotti dedicati alla natura e ai giardini, ispirate al progetto Pista 500, con gadget e altre novità proposte nel corso dell’estate.

FESTEGGIAMENTI SPECIALI: SAN GIOVANNI E SAN LORENZO

Lunedì 24 giugno, in occasione dei festeggiamenti per San Giovanni, patrono della città di Torino, Pinacoteca Agnelli resterà straordinariamente aperta dalle 11 alle 21. Inoltre, fino a mezzanotte sarà possibile visitare la Pista 500 e il FIATCafé500 per un’esperienza panoramica speciale da cui ammirare la città in festa; l’estensione di orario verrà replicata sabato 10 agosto, in occasione dei festeggiamenti di San Lorenzo, quindi con Pista 500 e FIATCafé500 aperti sino alle ore 24. Entrambe le iniziative sono realizzate in collaborazione con il Centro Commerciale Lingotto.