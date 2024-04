I vini piemontesi a Verona per il Vinitaly 2024, Carosso: "Forti e coraggiosi per presentare al meglio i nostri prodotti"

Dal 14 al 17 aprile il Piemonte vitivinicolo sarà presente a Verona alla 56esima edizione di "Vinitaly 2024", il salone internazionale dei vini e distillati. La sezione dedicata ai prodotti piemontesi si troverà sotto lo storico stand numero 10 di Veronafiere. Vini di altissima qualità

Essendo il Piemonte la regione con più stelle Michelin d'Italia, all'interno del ristorante "Piemonte" presente all'esterno del padiglione, sarà l'occasione per gustare menù a base di prodotti di qualità in abbinamento ai vini piemontesi, grazie alla partecipazione degli chef stellati che operano sul territorio.

Il 13% dei vini presenti al Vinitaly 2024 saranno piemontesi, grande orgoglio per Veronafiere: "Sul vino piemontese ci sono valori che diamo per scontato e che non siamo in grado di valorizzare - ha dichiarato l'amministratore delegato di Veronafiere Maurizio Danese - Per la promozione dei vini italiani nel mondo ci stiamo impegnando molto, e questo resta il motto e l'obiettivo per il Vinitaly".

La kermesse sul mondo del vino sarà uno spazio unico per rappresentare i consorzi di tutela, le associazioni di produttori, aziende, cantine cooperative, enoteche regionali e strade del vino e del cibo. Carosso: "In mostra il meglio dei nostri prodotti"

"Come Piemonte andremo forti e coraggiosi al Vinitaly, per presentare al meglio i nostri prodotti - ha replicato il Vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso - Abbiamo prodotti di qualità e di vera eccellenza, i mercati internazionali apprezzano tantissimo i vini piemontesi. Intendiamo difendere la biodiversità della nostra regione, presentando al pubblico le grandi bottiglie".

"La scommessa per il Vinitaly 2024 che vogliamo fare è quella di creare più sinergie possibili, sotto lo storico padiglione numero dieci saranno 112 le aziende piemontesi presenti - ha commentato l'assessore all'Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte Marco Protopapa - Il nostro Piemonte per il vino è un punto di riferimento, storico ma anche innovativo"

L’allestimento dell'area Piemonte è stata curata da "Piemonte Land of Wine", l'ente che riunisce i 14 consorzi piemontesi del vino, ed è stata completamente riprogettata per collocare le aziende al centro dell’attenzione, e poter consentire maggiore visibilità nell’area incontri. I 14 consorzi piemontesi

In continuità con le edizioni precedenti, in collaborazione con la fiera internazionale di arte contemporanea Artissima, è stato rinnovato il progetto “L’arte contemporanea per il Piemonte del vino”, che attraverso un concorso per giovani artisti seleziona l’opera che costituisce l’immagine grafica 2024 del Piemonte del vino.

"Quest'anno il Piemonte si presenterà come territorio unito, tutti i 14 consorzi lavoreranno insieme con uno stand unico, mettendo in prima fila il Piemonte rispetto ai singoli comuni - ha spiegato il presidente di Piemonte Land of Wine Francesco Monchiero - Inoltre, grazie alla collaborazione con Artissima, renderemo omaggio al piemonte grazie a un'opera d'arte con i colori rappresentativi del Piemonte". Il connubio tra arte e buon vino