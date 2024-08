Tenta il furto in un negozio di Borgo Filadelfia: arrestata una donna di 33 anni in via Arnaldo da Brescia

Tentata rapina in un negozio di Borgo Filadelfia. I carabinieri sono intervenuti dopo che una chiamata alla centrale aveva segnalato disordini in un esercizio commerciale di via Arnaldo da Brescia 3.



In manette una donna di 33 anni, pregiudicata, con l'accusa di rapina impropria. La ladra, dopo aver nascosto all'interno di una borsa vari cosmetici, è stata bloccata da personale della vigilanza subito dopo aver varcato le casse.



Ne è nata una violenta colluttazione che è terminata soltanto grazie all'intervento dei Carabinieri. La refurtiva è stata restituita al negozio. La donna si trova alle Vallette.