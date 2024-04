Vent'anni a guardare le stelle tra Torino e Collegno: Altec fa decollare la voglia di Spazio, di Luna e di Marte

Vent'anni come passato, ma anche rampa di lancio verso il futuro. Un futuro che, a Torino e provincia, finisce sempre più spesso per declinarsi con Aerospazio. Due decenni, intanto, sono quelli che questa mattina ha festeggiato Altec, uno dei grandi protagonisti del Distretto torinese e forse l'azienda con la maggiore vocazione verso lo Spazio e le esplorazioni dei pianeti.



Negli spazi di corso Marche - proprio dove sorgerà la Cittadella - l'azienda detenuta per il 64% circa da Thales Alenia Space e per il restante 36% circa da ASI (Agenzia spaziale italiana) ha voluto soffiare sulle candeline, esprimendo anche desideri per il domani. Se infatti fin dai suoi esordi Altec è stata coinvolta nella fornitura di supporti al volo umano spaziale sulla ISS, la stazione spaziale internazionale, il futuro promette anche molto altro. “La ragione per cui Torino e l’Italia pesano più di quanto ci si potrebbe aspettare, nello Spazio, passa sulle nostre teste ogni giorno da tre decenni - commenta L’amministratore delegato, Vincenzo Giorgio -. Si chiama ISS, è la Stazione Spaziale Internazionale. La faraonica struttura realizzata dagli sforzi di colossi quali USA, Europa, Giappone, Russia e Canada. Grande come un campodi calcio, con un volume abitabile pari a due Boeing 747". "Il fatto che - aggiunge -in un tale contesto, più del 50% del volume abitabile della ISS sia stato costruito in Italia, qui a Torino, da Thales Alenia Space, spiega tutto".







Un'eccellenza, insomma, senza il timore di abusare del termine. "Ora siamo proiettati in ogni aspetto dell’aerospazio e della New Space Economy - aggiunge Giorgio -: anche nell’esplorazione del sistema solare coi Centri di Controllo e Simulazione per Missioni Marziane e Lunari".