Vinovo: oltre 50 partecipanti all'iniziativa 'Porte aperte a Geo"

Rappresentanti delle istituzioni e del mondo imprenditoriale e comunità locale: hanno risposto in oltre 50 all’iniziativa “Porte Aperte in GEO Progetto Ambiente” in programma sabato 6 aprile con l’obiettivo di condividere informazioni e dati tecnico-scientifici sui temi dell’economia circolare e della ricerca in campo di ingegneria ambientale.

Organizzata dal sito per la gestione di rifiuti non pericolosi di origine industriale come carta, cartone, plastica e legno con il patrocinio del Comune di Vinovo e in collaborazione con il gruppo di ricerca di Ingegneria Sanitaria-Ambientale del DIATI (Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture del Politenico di Torino) sono stati descritti e commentati, con l’ausilio di presentazioni, poster e infografiche, il panorama eterogeneo dei rifiuti industriali, dei processi di recupero e valorizzazione, nonché le sfide di innovazione tecnologica ancora da affrontare.

“Una soddisfazione contare oltre 50 partecipanti alla nostra iniziativa, pensata proprio nell’ottica della trasparenza per fornire una maggiore conoscenza sui temi dell’ambiente e dell’economia circolare. Ringraziamo sentitamente il Sindaco di Vinovo, le istituzioni locali presenti e la Professoressa Mariachiara Zanetti del Politecnico. Come Gruppo Vergero procederemo in questa direzione con la realizzazione di altre attività di apertura e coinvolgimento sul territorio della provincia di Torino, collaborando anche con le scuole per coinvolgere sempre più giovani e renderli consapevoli del funzionamento del sistema di gestione rifiuti e del ruolo di ciascuno di noi nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale”.