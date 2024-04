La leggendaria tromba del jazz Markus Stockhausen in concerto al Folkclub

Leggendaria tromba del jazz contemporaneo e nella musica classica, Markus Stockhausen arriva al Folkclub per un concerto mercoledì 10 aprile alle ore 21.30.

Stockhausen ha inciso per ECM opere a suo nome in diversi contesti, dopo aver intrapreso una formidabile carriera sin da piccolo, a seguito del padre, il mitico Karlheinz Stockhausen, tra i più grandi compositori del XX secolo. In tempi più recenti Markus ha incontrato un’altra leggenda del minimalismo, Lino Capra Vaccina, braccio destro di Franco Battiato, già fondatore dell’ensemble seminale Aktuala, con cui ha prodotto una musica intima e suadente, mistica e incantata, con la quale ha saputo dipingere come nessun altro prima i colori della notte, in meravigliosi arabeschi sonori. Ai due giganti della musica nuova si aggiungono il giovane persiano Alireza Mortazavi, indiscusso maestro del Santur (antichissimo strumento persiano), e l'incredibile visionario chitarrista Luca Formentini.

