A Grugliasco al via un ciclo di incontri sul ruolo di badanti e caregiver

A Grugliasco prende il via un percorso di accompagnamento alla gestione del paziente con decadimento cognitivo. Si terrà mercoledì 10 aprile, dalle 17 alle 19, presso la Casa Cottolengo, in via Perotti 23, il prossimo appuntamento con il ciclo di incontri “Il benessere del caregiver”.

Il tema sarà “L'uso dei farmaci nella demenza”, e l'incontro tenuto dalla dottoressa Maria Chiara D'Amato con possiblità di collegamento online. L'accesso è libero senza prenotazione e sarà possibile collegarsi online.