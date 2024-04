Come comportarsi con lo spettro autistico? Il progetto di Csen rivolto ai negozianti del territorio

Dopo tre mesi di incontri formativi si è concluso il progetto ‘OPEN AUT-Conoscere per capire’. Il percorso, sviluppato da CSEN Piemonte in collaborazione con la Circoscrizione 4, per informare e formare i cittadini per facilitare l’inclusione di minori e adulti con disturbo dello spettro autistico in ogni ambito della quotidianità.

Presso gli spazi della Circoscrizione 4, in corso Umbria 28/E, si è tenuto l’evento di chiusura con la consegna degli attestati di partecipazione, ma soprattutto con la presentazione del progetto creato dai partecipanti e riguardante una maggiore consapevolezza dei negozianti nei confronti dei clienti con questo disturbo.

Come ribadito dalla Consigliera della Circoscrizione, Sonia Gagliano, durante la chiusura: “Se il progetto si conclude con questo evento abbiamo perso tutti quanti perché questo deve essere l’inizio: avete compreso il senso del percorso”. E ‘OPEN AUT’ comincia ora con il progetto dei partecipanti che è stato regalato alla Circoscrizione stessa e alla collettività.

I candidati, ora più consapevoli e formati dopo gli otto incontri del percorso, hanno elaborato uno schema partendo dall’idea di informare i negozianti del territorio su come comportarsi con le persone con disturbo dello spettro autistico e facilitando la conoscenza di tematiche importanti come quelle dei sibling e del design for all. Il tutto con l’obiettivo anche che la competenza di questi negozianti venga poi riconosciuta.

‘OPEN AUT’ si è svolto grazie ad un team di formatori composto da professionisti in vari campi: logopedisti, insegnanti, psicoterapeuti, psicologi dello sport, disability manager, professionisti dell’attività motoria adattata, dell’accessibilità e del design for all. Un ringraziamento speciale va alla Dr.ssa Daria Fera, Psicologa dello Sport e Disability Manager, per aver dato un enorme contributo nella realizzazione del progetto, un percorso che ha visto sia momenti teorici che attività pratiche ed esperienziali.

Dott. Gianluca Carcangiu, Presidente CSEN Piemonte: “Avevamo come obiettivo quello di coinvolgere in questo progetto più persone possibili e ci siamo riusciti. Il nostro scopo è quello di ambire ad una società più inclusiva e quello che hanno presentato i partecipanti di Open Aut va esattamente in quella direzione. Un punto fondamentale del progetto è stata sicuramente la multidisciplinarità. Ringrazio tutti i formatori perché sono stati straordinari ed hanno saputo trasmettere il senso di questo percorso ai partecipanti. Un grazie anche alla Circoscrizione 4 per tutto il sostegno che ci ha dato”.