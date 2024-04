E' di nuovo allarme ladri di (pezzi di) auto in Barriera: vettura "spolpata" in via Feletto

Ladri di (pezzi di) auto di nuovo in azione in Barriera: vettura rubata e "spolpata" in via Feletto

E' di nuovo allarme per i ladri d'auto in Barriera di Milano. Nelle scorse ore è stata ritrovata una vettura letteralmente "spolpata" dai malviventi: si tratta di una Fiat Panda di colore nero, rinvenuta in via Feletto all'altezza del civico 16.

Il mezzo era privo di tutte le portiere e al suo interno era stato trafugato praticamente tutto. La denuncia di quanto accaduto arriva dal capogruppo di Fratelli d'Italia In Circoscrizione 6 Verangela Marino: "Come si può vedere dalla documentazione fotografica l'autovettura è stata completamente privata delle due portiere lato passeggero. Molto probabilmente al suo interno vi era un kit medico-continua-che è stato totalmente trafugato alla ricerca di non so che cosa, e poco dopo abbandonato nei pressi dell'autovettura".