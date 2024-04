Spaccio e degrado a Nizza Millefonti, l'esasperazione dei cittadini: "Ci vorrebbe l'esercito"

Ancora spaccio e degrado dalla zona Lingotto, Nizza Millefonti. A segnalare ancora una volta il fenomeno è una nostra lettrice.

"Siamo stanchi della situazione spaccio, tossici, bivacchi e chi più ne ha più ne metta!! Da quando è stata aperta la metropolitana di piazza Bengasi, la situazione sta degenerando" ci scrive in una lettera inviata alla redazione.

"Le zone di cui faccio segnalazione sono Lingotto, Nizza Millefonti e piazza Bengasi.

È stata realizzata la pista ciclabile, che viene usata solo da spacciatori e rider che consegnano cibo. La situazione ormai è satura, ci sono bivacchi di spacciatori (almeno una ventina di persone), piazzati tutto il giorno davanti ad un ristorante giapponese.

I commercianti sono sfiniti, per non parlare degli abitanti di via Nizza: addirittura si spaccia davanti a bambini!".

"I tossici si azzuffano per una dose, per non parlare di come gli spacciatori corrono a tutta velocità sui marciapiedi e pista ciclabile, con bici costose e monopattini di ultima generazione, a discapito di chi potrebbe essere investito, soprattutto anziani e bambini".

"Siamo a due passi dal palazzo della regione Piemonte, ma il sindaco Lo Russo e il presidente Cirio non si stanno assolutamente interessando della situazione.

Sono state raccolte le firme di molti cittadini, non sappiamo più cosa fare.

Siamo disperati."

E infine l'appello a intervenire come per Barriera: "Ci vorrebbe l'esercito a controllare".