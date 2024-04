Cavallermaggiore terra di formaggi, con Biraghi torna la “Sagra del Gorgonzola DOP”

Uno dei formaggi più amati d'Italia è sicuramente il gorgonzola. In Piemonte, e più precisamente in provincia di Cuneo, c'è una grande fiera interamente dedicata a questa grande eccellenza: si tratta della “Sagra del Gorgonzola DOP” in programma dal 19 al 28 aprile, organizzata a Cavallermaggiore grazie alla collaborazione tra il Comune e la Pro Loco con la storica azienda Biraghi a fare da main sponsor..

Una tonnellata di gorgonzola

Per la sua settima edizione, la “Sagra del Gorgonzola DOP” ha un obiettivo ambizioso ma molto chiaro: “Vogliamo – ha dichiarato il consigliere di amministrazione della Biraghi Claudio Testa – crescere e arrivare a utilizzare una tonnellata di gorgonzola aumentando del 20% i coperti. Il nostro caseificio, che quest'anno festeggia 90 anni, è nato a Cavallermaggiore nel 1934 perché qui ha trovato le condizioni ideali. Siamo molto legati al territorio e i nostri prodotti sono realizzati solo con latte piemontese delle province di Cuneo, con cui facciamo il gorgonzola come da disciplinare, e Torino; il legame con la tradizione italiana è testimoniato dalla partnership con la Nazionale di Calcio”.

Un'occasione per il territorio

L'evento è considerato molto importante per lo sviluppo del territorio, che per l'occasione sarà gemellato con la città di Gorgonzola: “Per un paese di 5mila abitanti che si appresta a ospitare migliaia di persone - ha sottolineato il sindaco di Cavallermaggiore Davide Sannazzaro – è una grande opportunità, impossibile da realizzare senza un grande lavoro di squadra. Ai partecipanti vogliamo regalare momenti di felicità raccontando un pezzo di noi: la Sagra è un luogo ideale per organizzare una gita fuori porta e incontrare la ruralità, per questo organizzeremo anche delle navette per visitare i caseifici e mostrare come si fa il formaggio”.

Gli eventi

Durante il suo svolgimento, la Sagra del Gorgonzola ospiterà un ricco programma di iniziative nei suoi punti di ritrovo, tra cui il PalaGorgo e la BluArena: “Collaboriamo - ha annunciato il presidente della Pro Loco di Cavallermaggiore Samuel Lerda – con tante realtà per offrire ai cittadini turismo di prossimità: tra le varie proposte, oltre a 5 cene e 3 pranzi, proporremo una fiera mercato lunga un chilometro, spettacoli e moltissime esperienze tra cui show cooking, dimostrazioni, assaggi e una curiosa 'Gorgo Run'”.

Il programma completo della manifestazione è disponibile al seguente link: https://www.cavaeventi.it/