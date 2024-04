Torino, Primark apre un negozio nel To-Dream: "Arriviamo prossimamente"

Primark a Torino raddoppia. Come già annunciato negli scorsi mesi, il secondo punto vendita del marchio aprirà presumibilmente entro la fine del 2024 all'interno del To Dream, in corso Romania n. 460. Attualmente in Italia sono presenti 15 negozi della catena irlandese: nel nostro paese il primo venne inaugurato nove anni fa ad Arese, a Milano.

Prossimo taglio nastro

Ad ufficializzare l'apertura di un secondo store nel centro commerciale di Pietra Alta è la stessa Primark, che sul sito internet parla di taglio del nastro "prossimamente".

Gli appassionati dello shopping - dall'abbigliamento, all'intimo, scarpe, giacche e gadget - ricorderanno ancora le lunghe code fuori dal primo punto vendita aperto da Primark a Torino, nel novembre 2022 all'interno del centro commerciale Le Gru. E insieme al secondo negozio, fioccheranno di conseguenze anche le offerte di lavoro.

Le offerte di lavoro

Tra le figure professionali, si ricercano addetti alle vendite part time con contratto a tempo determinato. I candidati interessati potranno guardare le proposte di lavoro o inviare la propria candidatura sul sito web di Primark.