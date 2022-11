Primark apre a Torino: viaggio a Le Gru alla scoperta del primo punto vendita in Piemonte [ANTEPRIMA]

Alle Gru inaugurato il nuovo punto vendita Primark, il primo in Piemonte

4.600 metri quadri, 29 casse e 41 camerini. Ma anche 150 lavoratori, di cui il 70% donne e le imperdibili collezioni targate Nba e Netflix. E’ finita l’attesa per l’apertura di Primark a Le Gru.

Domani mattina l'apertura ufficiale

La catena d’abbigliamento (e non solo) irlandese aprirà domani mattina, martedì 8 novembre, alle ore 9, con una grande festa il primo punto vendita nel Nord Italia, in Piemonte.

“Siamo orgogliosi dell’apertura di domani, Torino è fondamentale per noi e Le Gru sono un punto di riferimento assoluto. Inauguriamo il dodicesimo punto vendita in Italia con una grande festa” ha affermato Luca Ciuffreda, head of sales Primark Italia.

Il 70% dei dipendenti sono donne

Un momento di gioia dopo tanta attesa, non solo per i clienti ma anche per i dipendenti di Primark, che sono oltre 150: “31 sono provenienti dall’area di Grugliasco, 11 sono al primo impiego. Il 70% del personale è composto da donne, puntiamo tanto sulla formazione tant’è che il 70% del team manageriale è cresciuto internamente” ha sottolineato con orgoglio Ciuffreda.

Gaetano Orto, store manager, ha iniziato anni fa come manager di reparto. Da domani dirigerà tutto il punto vendita di Primark de Le Gru: “C’è tantissima emozione perché grande è la consapevolezza: apriamo uno degli store in uno dei più importanti centri commerciali d’Italia, nella top 10. C’è un carico di responsabilità motivante”.

"Abbiamo scelto Le Gru perché volevamo approcciare in un mercato come quello del Nord Ovest: ci auguriamo che ci vengano a trovare in tanti” ha concluso Orto.

Da Disney alla Nba

Dalla partnership con Disney a quella con Harry Potter, passando per la Nba, il negozio Primark de Le Gru offrirà il range completo di prodotti: “Uomo, donna, bambino, beauty, casa, tecnologie e le idee regalo che sono la tendenza sotto Natale. Non vediamo l’ora di accogliervi”. Ed effettivamente, sbirciando tra le corsie del negozio allestito al secondo piano del centro commerciale di Grugliasco, sembra non mancare davvero nulla: le maglie di Stranger Things potrebbero andare a ruba, così come i gadget di Harry Potter, i giacconi dei Lakers o dei Chicago Bulls.

E allora dopo una lunga attesa, Primark si prepara a tagliare il nastro e a conquistare i torinesi e i piemontesi. Appuntamento a Le Gru, per la grande inaugurazione.