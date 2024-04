'Ndrangheta, il Questore: "Il contributo informativo lo pretendiamo anche dagli amministratori"

È un monito al non fare silenzio quello che arriva dal questore della Città di Torino, Vincenzo Ciarambino, a pochi giorni dall'inchiesta Echidna, che ha scoperchiato un sistema di infiltrazioni della 'Ndrangheta negli appalti autostradali e che ha portato a nove arresti.

Il responsabile della polizia di Stato, dal palco dell Ogr, in occasione della 172^ festa della Polizia di Stato, ha affermato come "la sicurezza" sia "un bene comune" e che "va condiviso, anche quando è inodore e insapore".

Il riferimento del Questore di Torino è alla criminalità organizzata.

Il fenomeno delle infiltrazioni mafiose "non puó essere relegato a una nicchia di soli addetti. Il contributo informativo lo pretendiamo anche dagli amministratori. Che ricevono le informazioni e compongono le liste elettorali. Nulla deve cadere nel vuoto". "Ogni volta che si pronuncia la frase 'Io non potevo sapere' è troppo tardi per spostare il buio più in là".

Ciarambino poi cita Don Luigi Ciotti. "Ha ragione quando dice che dobbiamo trasformare l'utopia in sogni. Per poter sognare abbiamo bisogno della volontà della società di non alimentare più la mafia".