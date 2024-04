Rapinatore fa irruzione in due negozi a volto coperto e armato di coltello: paura in centro a Torino [VIDEO]

E' entrato a volto coperto e armato di coltello in un esercizio commerciale di via Principe Amedeo con l'intenzione di rapinarlo. Non riuscendoci, si è spostato in un negozio di via Montebello, mettendo a segno i suoi obiettivi. L'uomo è stato ora identificato e arrestato: l'episodio, che ha messo nel panico per lunghi minuti il centro di Torino, è infatti avvenuto lo scorso 28 marzo.

Grazie alle telecamere a circuito chiuso dei locali, e alle testimonianze dei presenti, i carabinieri sono riusciti, in questi giorni, a risalire all'identità del rapinatore, un uomo di 33 anni, e lo hanno arrestato. Visto che aveva il volto coperto da passamontagna, il riconoscimento da parte dei testimoni sarebbe stato quasi impossibile; decisivo è stato così un altro particolare: l'uomo era tatuato sulle mani, rendendolo riconoscibile.

Il sospettato è stato fermato a piedi in via Sant'Ottavio: indossava gli stessi pantaloni che aveva al momento delle rapine. In seguito è stato accertato che il malfattore utilizzava un'auto denunciata rubata.