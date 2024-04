A Torino, il batterista Will Hunt fa tappa per il tour in omaggio a Kurt Cobain

Nell’anno del 30° anniversario della scomparsa di Kurt Cobain, indimenticato leader dei Nirvana, la band formata dal batterista americano Will Hunt (Evanescence, Vasco Rossi, Heroes and Monsters), con Clayton Sturgeon voce-chitarra e Steve Armeli al basso, rende omaggio al leggendario gruppo di Seattle in un emozionante tour nei live club italiani.

Il 19 aprile saranno in concerto a Torino al Teatro Q77 By Vertigo.

Con una passione contagiosa per la musica che ha segnato un’intera generazione, il power trio propone una scaletta che cattura l’essenza del grunge e ne esprime al meglio l’energia. Dai riff iconici alle liriche potenti, ogni concerto promette di trasportare il pubblico in un viaggio attraverso il repertorio indimenticabile dei Nirvana.

Come As You Are, Smell Like Teen Spirit, In Bloom, Polly, Lithium, Something in the Way, sono solo alcuni dei brani che ci porteranno indietro nel tempo.

«Portare il nostro omaggio ai Nirvana in Italia è un onore e un’esperienza emozionante. Vogliamo far vivere al pubblico un viaggio nella musica che ha influenzato intere generazioni, e non vediamo l’ora di condividere l’energia dei Nirvana con i fan italiani» - racconta Will Hunt - «Questo tour è un tributo al lascito di Kurt Cobain e alle sue canzoni senza tempo».

La band di Will Hunt ha già raccolto ottimi riscontri, anche a livello internazionale, per la sua energia e abilità nel ricreare l’atmosfera dei live dei Nirvana, regalando al pubblico l’occasione di rivivere momenti epici della band di Seattle.

Il tour attraverserà l’Italia dal 18 al 28 aprile, portando l’energia della musica grunge in alcuni live club storici del paese.

