"N-Ego", dopo l'esordio al Torino Film Festival arriva in sala al Cinema Massimo

Mercoledì 3 giugno alle ore 20,30 arriva a Torino, dopo la presentazione in Concorso ufficiale alla 42a edizione del Torino Film Festival, n-Ego, opera seconda di e con Eleonora Danco. Il film vede l’amichevole partecipazione di Elio Germano, Filippo Timi, Antonio Banno’ . Alla proiezione sarà presente la regista e interprete Eleonora Danco che proprio nelle vie di Terracina ha girato molte scene del film.



Il film, distribuito da Lo Scrittoio, è prodotto da Ines Vasiljević e Stefano Sardo per Nightswim, co-prodotto da Jean Bréhat e Fabrizio Mosca per Tessalit Productions, in collaborazione con Rai Cinema, con il contributo di Mic- Ministero Della Cultura e di Lazio Cinema International. Il calendario di proiezioni, iniziate con l’uscita in sala del 5 maggio scorso al cinema Troisi di Roma (andata sold out) e proseguite al cinema Delle Provincie, sempre a Roma, va arricchendosi di giorno in giorno di nuove date. Il film sta girando in un tour con programmazione a Milano e in proiezione nelle prossima date a Napoli, Roma (Don Bosco), Bari, Latina, Salerno, Torino, Ancona, Palermo e Catania, Firenze.



N-Ego secondo film di Eleonora Danco che sta ottenendo un grande riscontro di pubblico e critica , e che sta riuscendo a portare in sala i giovani.

Presentato in concorso all’ultimo film Festival di Torino, N-EGO vanta anche i camei di Elio Germano e Filippo Timi. Il film dal linguaggio tragicomico, visivo, e spiazzante porta sul grande schermo la vita di persone scelte dalla strada che diventano attori della loro vita, storie diverse tra di loro, portate sullo schermo con un coraggio un divertimento e con momenti drammatici e commoventi come non si e’ forse mai visto in Italia. Un linguaggio personale, un montaggio che passa dall’alto al basso delle emozioni, ambientato in luoghi di spiazzante bellezza tra scorci inediti di Roma e la costa laziale, tra Sperlonga e Terracina. Un film che fa divertire e riflettere su noi stessi sul rapporto con la vita, con il sogno e con la lotta che tutti facciamo ogni giorno per affermare noi stessi.

Una novità anche a livello di scrittura dove si passa dal linguaggio crudo e diretto della vita Adulta o sognante e ingenuo, divertente fino alle lacrime che sono anche di commozione, e che riesce a raccontare la parte fanciullesca della vita. Le esperienze dei personaggi le loro epifanie, diventano le esperienze di tutti noi, dove in tanti si potranno riconoscere. Ed è quello che sta succedendo in sala, dove lo spettatore rivede se stesso in personaggi diversissimi. I testi tragicomici recitati dal personaggio della regista in crisi creativa e psicologica, (interpretata dalla stessa Eleonora Danco) che vive attaccata ad una barattolo di sonnifero, con una calza sul volto , un costume simbolico che rispecchia la confusione di tanti, ispirato ai manichini di Giorgio De Chirico. La sceneggiatura è poetica, sono stati d’animo visivi che si fondono con le immagini e le bellissime musiche scelte da Marco Tecce che avvolgono lo spettatore e lo trasportano in una un’altra condizione. Una danza in cui perdiamo il controllo, tuffandoci nelle immagini sempre diverse inaspettate che compongono il film con la bellissima fotografia di Martina Cocco. Un film politico che porta in primo piano la vita vera, senza fronzoli e senza giudizio, dove quelli che emergono con più impatto sono proprio gli ultimi, quelli a cui nessuno guarda più. Un viaggio nella bellezza della vita, sull’umanità e sulla incredibile fantasia e originalità in cui trasporta lo spettatore, che segue il film come raramente succede al cinema. Storie semplici e sorprendenti dei personaggi scelti dalla strada che stanno divertendo e commuovendo il pubblico.