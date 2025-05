Concerto di inizio estate con la Corale Universitaria, il Coro del Dams e il Coro del PoliTo

Nell’ambito della collaborazione tra il DAMS dell’Università di Torino e l'associazione De Sono per l’organizzazione di attività formative utili a sviluppare le competenze di ascolto attivo, durante l’anno accademico 2024-2025 è stato inaugurato un nuovo progetto di educazione corale, nato da una convenzione tra De Sono e il Dipartimento di Studi Umanistici di UniTo, per avvicinare gli studenti alla pratica esecutiva dal vivo.

In questo contesto, si colloca il Concerto di inizio estate, in programma mercoledì 4 giugno 2025 alle ore 18.30 presso l’Aula Magna del Rettorato (Via Verdi 8), a chiudere il primo anno di questa nuova esperienza formativa, che mira a introdurre gli studenti al linguaggio della polifonia attraverso la pratica diretta del canto corale.

Protagonisti saranno la Corale Universitaria di Torino, il Coro del DAMS e il Coro del Politecnico di Torino, guidati dai direttori Paolo Zaltron, Matteo Gentile e Marta Dziubińska.

Un’occasione per celebrare la musica come strumento di crescita, condivisione e formazione culturale, e per scoprire il frutto di un intenso lavoro corale, che ha coinvolto studenti e docenti in un dialogo creativo e di conoscenza del linguaggio polifonico.

Coordinato da Paolo Zaltron, direttore della Corale Universitaria, il progetto di educazione corale si affianca alle attività istituzionali del corso di Storia della Musica che, nell’ambito della collaborazione con la De Sono, ha visto nel corso degli anni l’organizzazione di numerose lezioni-concerto, moderate dal prof. Andrea Malvano, con la partecipazione di musicisti professionisti, per permettere agli studenti di approfondire in maniera critica e diretta le sfide della musica dal vivo.