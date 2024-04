Deegito 2024 è partito: tra ChatGpt 4 e i nuovi algoritmi di Google, ecco la nuova frontiera dell'innovazione digitale

Due giorni dedicati al nuovo modo (e al nuovo mondo) dell'innovazione digitale. Si è aperta oggi l'edizione 2024 di DeegiTo , il festival torinese dedicato alle nuove opportunità in che le imprese, ma anche la gente comune, possono sfruttare grazie alle evoluzioni più recenti della ricerca a suon di bit.

Da ChatGpt all'IA

Ospitata presso l'hotel Fortino, la kermesse ha richiamato decine di addetti ai lavori, ma non mancano i ragazzi delle scuole, per dare "concretezza" alle materie e agli scenari che di solito studiano sui libri, in aula.